Fernanda Lessa racconta il suo doloroso passato a “Seconda Vita”, ideato e condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time. La quarta e ultima puntata del programma andrà in onda stasera, mercoledì 20 novembre, alle 21,10. Parla dell’alcol e della droga che l’hanno devastata. Oggi, a 42 anni, è cambiata profondamente, ma è ancora in cura.

Modella richiestissima, conduttrice tv, Fernanda Lessa si è lasciata travolgere dal successo in passato. “Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano”, racconta.

“Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne”, svela ancora Fernanda Lessa. “Gli eccessi e i soldi mi hanno portato dritta a Hollywood, ma ho rifiutato le avances di George Clooney e Matt Dillon. In Italia ho amato Bobo Vieri, ma lui mi ha lasciato per colpa di un paparazzo”, prosegue la brasiliana.

Fernanda è un fiume in piena nel ripercorrere gli episodi che le hanno segnato l’esistenza. “Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino. Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia", svela.

La showgirl e dj è stata al fianco del tastierista dei Subsonica Davide Dileo, in arte Boosta, con cui ha avuto due figlie, Lua Clara, nata il 18 ottobre 2007, e Ira Marie, venuta al mondo il 14 agosto 2008. La relazione è finita. Nel 2017 ha sposato Luca Zocchi, con cui ora è felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2019.