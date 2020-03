Fernanda Lessa e Antonella Elia, rissa al GF Vip: le due vengono alle mani

Fernanda Lessa e Antonella Elia sono protagoniste di una vera e propria rissa al GF Vip. Le due donne sembravano aver deposto per l’ennesima volta l’ascia di guerra e invece nella Casa litigano nuovamente. Urla e spintoni, la brasiliana e la bionda vengono alle mani, tutto per un pacco di biscotti sottratto. Il reality agli sgoccioli, con la finale programmata per l’8 aprile, rischia di degenerare. I concorrenti reclusi in un momento tanto complicato all’esterno sono esausti ed esplodono per un’inezia, mostrando il peggio di loro.

Fernanda prende i biscotti dalle mani di Antonella che diventa una furia e l’affronta. “Tre pacchi di biscotti, tre pacchi di biscotti, adesso me li ridai!”, urla la Elia. La showgirl 56enne si scaglia contro la modella che l’allontana con un braccio. La spinta fa fare un balzo indietro all’ex di “Non è la Rai”. Antonella si difende e mette le mani addosso all’altra, che a suo volta l’accusa di volerva picchiare. Sossio Aruta e Antonio Zequila intervengono per cercare di calmare le due. L’attore allontana la Elia con la spalla, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne, però, non approva, così la rissa al GF Vip si innesca pure tra di loro.

Sossio e Zequila si lanciano accuse a loro volta pesantissime.“Antonio ha spinto Antonella!”, grida Aruta. Per lui l’atteggiamento è stato inappropriato.

Il conferonto faccia a faccia è infuocato e anche in questo caso si sta per venire alle mani. L’intervento di Licia Nunez e Andrea Denver riesce a ristabilire un po’ di serenità.

“Quello che ha fatto con me è stato gravissimo! - racconta Zequila sfogandosi più tardi - Mi ha minacciato e aggredito verbalmente. Questo è pazzo! Io ho visto Antonella che dava addosso a Fernanda e le ho divise”.

I ‘vipponi’ sono davvero al limite e tutti contro tutti. Il popolo del web commenta e si schiera, ma lo show ormai appare davvero svuotato e adesso rischia solo di peggiorare di ora in ora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2020.