Fernanda Lessa, auguri strappalacrime al figlio morto sul social: 'Jaquim, ora mi guardi le spalle dal cielo'

Fernanda Lessa è commossa e fa gli auguri al figlio morto sul social. Joaquim oggi, 7 maggio, avrebbe compiuto 19 anni. La modella pubblica una foto di quando era incinta del bambino, deceduto solo dopo una settimana dalla sua nascita, il 10 maggio 2000.La brasiliana 43enne lo porterà sempre nel suo cuore.

”Pancione nell’anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000. Grazie per il supporto della famiglia”, scrive Fernanda Lessa che nello scatto condiviso è bellissima con il ventre arrotondato dalla gravidanza e il decolté esplosivo. Ricorda il figlio morto. Già a novembre scorso aveva parlato del grave lutto che ha segnato la sua vita e l’aveva trascinata nel tunnel dell’alcol.

A “Seconda Vita” su Real Time Fernanda aveva svelato il suo dramma. A quel tempo era legata al produttore discografico Vittorio Mango. “Mio figlio è nato, ha vissuto sette giorni nella culla. Si chiamava Joaquim. Ho potuto tenerlo in braccio da quando è stato tolto dalla culla a quando è entrato nella sala operatoria, era bellissimo. Dopo l'operazione è stato 15 giorni in terapia intensiva, aveva tantissimi tubi. Uscita di lì volevo riempirmi di gin, arriva una e mi dice: 'Ma che madre sei, che non sei con tuo figlio!'. Mi veniva da spaccarle una bottiglia in testa. Lo abbiamo messo nella tomba di famiglia del papà, che è all'Isola d'Elba. Abbiamo donato gli organi”, aveva confessato in lacrime in tv.

Il piccolo è deceduto per una grave patologia cardiaca, patologia di cui era affetta lei stessa e per la quale ha dovuto operarsi: “Poi ho scoperto che ero malata, che avevo una patologia che ho passato al bambino. Sono nata con una vena in più, una patologia congenita grave. Ho provato rabbia, odiavo tutti"

La Lessa è poi diventata mamma di Lua Clara e Ira Marie, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2008 e frutto della relazione con Boosta. Ora l’ex gieffina vip è sposata con Luca Zocchi.

