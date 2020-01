Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Fernanda Lessa ha rivelato di essere stata fidanzata anche donne. L’ex top model brasiliana è stata al centro di un’accesa polemica dopo che qualche giorno fa ha appellato la sua coinquilina Licia Nunez con l’epiteto “lesbica”. Durante il prime time di venerdì si è difesa: “Non mi ricordavo il suo nome, ho un problema a ricordare i nomi di tutti, li sto imparando, per questo l’ho chiamata così”.

A questo punto è intervenuta la stessa Licia, chiamata in causa di Signorini: “Tu mi conosci bene Alfonso, non amo essere etichettata, ma sono orgogliosa di esserlo (si riferisce al fatto di essere omosessuale, ndr)”. Applausi dei coinquilini e dello studio. Ed è così che Fernanda ha fatto coming out in diretta tv: “Anche io ho avuto delle donne. Che problema c’è? Chiamate lesbica anche me”. “Secondo me il corpo femminile è mille volte più bello di quello maschile”, ha aggiunto.

Si è poi introdotta nella discussione Antonella Elia, 56 anni, che proprio non sopporta Fernanda. “Sono schifata dall’ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore. E’ una persona che non si sa comportare in mezzo agli altri e che usa terminologie che non andrebbero assolutamente usate verso un’amica con cui sta dividendo una casa. Identificare una persona con una scelta sessuale è veramente di cattivissimo gusto”, ha detto l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’.

La Lessa, 42 anni, ha replicato per le rime: “Non sa un ca**o della mia vita. Sono stata fidanzata con una donna, ma andasse a cag*re…”. Quindi la Elia ha proseguito parlando con Paola Di Benedetto: “Lei è cattiva. Mangia e dorme con noi da dieci giorni, è proprio cattiva”. Tra le due, per usare un eufemismo, proprio non scorre buon sangue. Nella Casa è oramai guerra aperta.

Scritto da: la Redazione il 18/1/2020.