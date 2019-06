Chiara Ferragni e Fedez hanno incontrato Benjamin Mascolo e la sua nuova fidanzata Bella Thorne a Los Angeles. I Ferragnez, che nella città californiana hanno una casa, dove trascorrono diversi mesi l’anno, e la nuova coppia formata dal cantante del duo ‘Benji e Fede’ e dalla star hollywoodiana si sono visti per salutarsi e fare quattro chiacchiere.

Benji, arrivato sulla West Coast dall’Italia per stare un po’ insieme alla fidanzata, sembra abbia incontrato la famosa coppia di connazionali in un locale che produce dolci tipici siciliani. Pubblicando su Instagram una foto in cui appaiono tutti e quattro insieme, Mascolo ha scritto scherzando: “Non le piacciono i cannoli siciliani, non so se posso fidarmi”. Fedez gli ha quindi risposto con una battuta: “Un mazzo di fiori di zucca e via!”.

Solo una settimana fa in occasione del Gay Pride di Modena, a cui ha partecipato insieme al collega Federico Rossi, Benjamin aveva parlato del suo rapporto con Bella, iniziato da circa due mesi. Sul palco aveva rivelato: “La mia ragazza è bisessuale”. Poi facendo un po’ di ironia sulla cosa aveva aggiunto: “Voi direte, ‘Hai vinto tutto’. Io dico, ‘Avrò vinto tutto quando saremo più di due nel letto’. Io sono già uno molto geloso, adesso devo stare attento sia ai ragazzi che alle ragazze”.

Infine era però tornato serio: “Sono felice perché mi sta insegnando tanto e sono orgoglioso di lei come di tutte le persone che hanno avuto il coraggio di fare coming out. Dobbiamo essere uniti per debellare quella che è la vera malattia, ovvero l’omofobia”.