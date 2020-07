Fiammetta Cicogna felice con Carl al battesimo delle sue gemelle Gioia e Gaia: foto

Fiammetta Cicogna è felice con il compagno Carl Hirshmann: il battesimo delle sue gemelle Gioia Sophie e Gaia Marie la rende raggiante. Finalmente, dopo il lungo lockdown, è arrivato il momento di festeggiare. Le bambine, venute alla luce il 5 settembre scorso, sono splendide, come pure la mamma: tutte e tre indossano capi firmati dal fashion designer Andrea Incontri, presente alla cerimonia e scelto come padrino di Gioia. In foto solo sorrisi e felicità.

Il battesimo di Gioia e Gaia è solo per pochi intimi, famigliari e amici. Fiammetta Cicogna e Carl hanno scelto la Costa Azzurra, la Cattedrale dell’Immacolata Concezione nel Principato di Monaco. E’ tutto perfetto: il sole splende in cielo e gli ospiti, comprese le madrine, sono pronti ed emozionati.

VIDEO

Fiammetta è elegantissima con il suo outfit. Indossa un abito bianco appena sotto il ginocchio con giacca soprabito in tono, in testa ha messo un cappello a falda larga di paglia. Giacca doppiopetto rosa salmone per Carl, t-shirt bianca sotto e pantaloni neri. Ai piedi sneakers sempre white.

Party all’aperto e tantissimi sorrisi. Il battesimo delle bambine è un evento che riempie il cuore di gioia. La bionda 32enne nelle sue IG Stories racconta il grande giorno. Hirshmann, papà orgoglioso, di solito molto geloso della sua privacy, condivide alcuni scatti con i follower.

Le gemelle prendono il loro primo sacramento nel giorno in cui compiono 10 mesi, il 5 luglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2020.