Fiammetta Cicogna in spiaggia sfoggia il suo look premaman e il pancione cresce

Fiammetta Cicogna, 31 anni, sti sta godendo qualche giorno di vacanza all'Isola d'Elba. La bionda della tv è in dolce attesa, aspetta una coppia di gemelle dal compagno, il ricco imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann. La futura mamma posta sul social uno scatto che la ritrae in costume da bagno intero. Sceglie l'azzurro Fiammetta per il suo look premaman da spiaggia ma a quanto pare il fiocco sarà rosa.

"Mi parlano tutti in tedesco", scrive la Cicogna accanto allo scatto. "E' il cognome delle gemelle", commenta Marica Pellegrinelli. La moglie di Eros Ramazzotti sembra così confermare le voci già circolate sul sesso delle nasciture. "Ecco, è colpa loro", replica scherzosa Fiammetta. Una follower, invece, ironizza: "Sono le ciabatte, sei un loro simile", facendo riferimento al look premaman sfoggiato in spiaggia dalla modella e conduttrice. "Mi puntano", risponde divertita la futura mamma.

Fiammetta Cicogna, insomma, all'Isola d'Elba viene scambiata per una turista tedesca. Colpa del look? Una cosa è certa, la dolce attesa per lei sta trascorrendo serena e ha deciso di rilassarsi al mare. Molto presto avrà il suo bel da fare tra poppate e pannolini. Per lei il lavoro sarà doppio.