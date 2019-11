Fiammetta Cicogna risponde alle domande dei fan sul social e svela tutti i segreti del suo post gravidanza. Il 5 settembre scorso la bionda è diventata mamma: ha partorito a Ibiza e ha dato alla luce le sue splendide gemelle, Gaia e Gioia, per la gioia del compagno, l’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann.

Una delle prima curiosità che rivela è il perché dei nomi delle piccole: “Gaia perché è il primo ovetto che ho visto, quindi la prima, come la Dea della Terra. Gioia perché la mia mamma mi chiama così da quando sono bambina”.

La 31enne ha scelto di vivere una dolce attesa e un post gravidanza in modo molto naturale. Con il pancione era arrivata a 72 chili, ora, a qualche mese dal parto, la bilancia segna 60 chilogrammi. I primi tre mesi di gestazione Fiammetta ha preso 6 pastiglie di Omega3 al giorno. “Una schifezza di sapore, ma importantissimi per la formazione del feto”, sottolinea ai follower.

Ora, in fase di allattamento (allatta contemporaneamente le sue due belle pargolette) prende due integratori, il Vitality 1000 e il Ricaltrol. Le fanno molto bene.

Fiammetta Cicogna quando le si domanda se sia dispiaciuta di non aver partorito naturalmente, replica: “Ho provato l’esperienza del parto naturale per 36 ore…poi la piccola era girata male con la testa e ho dovuto fare un cesareo d’urgenza”. Con il pancione ha sempre avuto un’alimentazione corretta, supervisionata dalla nutrizionista.

La bella conduttrice nel raccontare i segreti del suo post gravidanza, racconta anche il motivo per cui ha scelto Ibiza per fa nascere le bimbe: “Ho pensato di regalare alle mie figlie i primi mesi di vita in aria pura”.

Dopo aver partorito per l'attività fisica ha aspettato sei settimane: pratica uno yoga molto 'dolce'. Le gemelle sono arrivate non a causa di una qualche cura, anche il fratello ha dei gemelli: è un ‘vizio’ di famiglia e va benissimo così, grazie anche a un padre al settimo cielo e che l’aiuta ed è presente ogni giorno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/11/2019.