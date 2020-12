Ficarra e Picone via da 'Striscia’: la reazione di Antonio Ricci

Lo hanno annunciato loro stessi qualche giorno fa: Salvatore Ficarra e Valentino Picone dopo 15 anni non siederanno più dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’. I due comici siciliani, entrambi 49 anni, al Corriere della Sera hanno spiegato il motivo di questa scelta e poi hanno rivelato anche come ha reagito Antonio Ricci, l’ideatore del tg satirico di Canale5, quando ha saputo della loro intenzione.

In un’intervista rilasciata al quotidiano hanno fatto sapere: “Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all’improvviso. È una decisione che è nata e cresciuta nel tempo, come quando scrivi un film o uno sketch per la televisione. Alla fine ti dimentichi chi ha avuto l’idea o ha cominciato a parlarne. Ne discutevamo tra di noi e poi ha preso sempre più forma, con leggerezza, tranquillità. C’è già un briciolo di nostalgia che ci pervade”.

VIDEO

Poi il racconto di come ha reagito Ricci, che è chiaramente dispiaciuto di perdere due personaggi molto amati dal pubblico: “Lui è dispiaciuto quanto noi, ma ha compreso la scelta. Antonio ci ha fatto sentire fin dal primo giorno che Striscia la Notizia non era casa sua, ma anche casa nostra. Ci ha fatto sentire sempre importanti. Anche umanamente. Il nostro è un bellissimo rapporto. È sempre stato presente ai nostri debutti teatrali, è venuto a Siracusa per la prima delle Rane di Aristofane. Non si perdeva mai le prime dei nostri film. Ci ha fatto sentire della famiglia”.

Scritto da: la Redazione il 2/12/2020.