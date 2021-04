La fidanzata di Andrea Cerioli lo difende dalle 'accuse' di avere la pancia

Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli, difende l’ex tronista dalle ‘accuse’ di avere la pancia e uno stato fisico diverso da quello mostrato sui social all’Isola dei Famosi. La bella 25enne replica a Daniela Martani e Akash Kumar che l’hanno preso in giro in una diretta social. “Se un uomo decide di non allenarsi più e mangiare dov'è il problema?”, sottolinea ospite a Isola Party su Mediaset Play.

La Martani e Akash non sono stati teneri con Cerioli. “Lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi…”, ha detto l’ex gieffina. “Nelle foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù”, ha sottolineato il modello. Arianna controbatte.

“Al giorno d’oggi, sia per una donna sia per un uomo sono accuse e insinuazioni tristissime”, sottolinea la ragazza, modella e influencer. Poi lapidaria aggiunge: “Non ci trovo niente di male se un uomo dopo un anno di quarantena, anche nel privato, decidesse di non allenarsi più, e dire ‘voglio mangiare ed essere felice’. Non vedo il problema!”.

La fidanzata di Andrea poi conclude: “Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito. Concordo sul fatto che il body shaming c’è anche contro gli uomini”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2021.