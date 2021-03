La fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari, conquista la prima copertina: guarda

Elisa Visari, la fidanzata di Andrea Damante, conquista la sua prima copertina. L’attrice 19enne è bella e naturale in bianco e nero sul magazine The Eyes Fashion. Promessa del cinema, nel 2017 ha recitato in “A Casa Tutti Bene” di Gabriele Muccino. Da quel momento la carriera ha preso il via e sono arrivati ruoli sempre più importanti. Tutti potranno vederla nella fiction Mediaset “La Luce Dei Tuoi Occhi” e la pellicola “Dietro La Notte” di Daniele Falleri, di cui è la protagonista.

Elisa è pazza di Andrea, con l’ex tronista sta benissimo. Pensa in grande sia nel privato che professionalmente. Finora è riuscita a conciliare anche lo studio: ha dato la maturità lo scorso giugno, seppur cambiando scuola.

“Dopo aver fatto i primi due anni di liceo scientifico statale, durante il terzo ho iniziato a girare il film di Muccino. Siamo stati tre mesi ad Ischia bloccati e diciamo che tre mesi di assenza si facevano sentire. Così sono stata costretta a cambiare e andare in una scuola privata dove le assenze me le gestivo io avendo poi a fine anno gli esami su tutto il programma scolastico”, racconta al giornale.

Ha iniziato a pensare a un lavoro da attrice a 14 anni. “In seguito, quando ho compiuto i 15 ho iniziato la carriera come modella, prima a Roma e poi a Milano dove, però, fino ai 16 anni non ti fanno lavorare. Così, sono tornata a Roma e mi ci sono definitivamente trasferita, considerando che abitavo a Latina. Mi sono iscritta ad un corso triennale in una scuola di cinema dove mi concentravo sulla dizione, la recitazione e movimento scenico. Questa stessa scuola era anche un’agenzia e dopo il primo anno mi hanno fatto fare un provino che era, appunto, quello di 'A Casa Tutti Bene', ed eccoci qui”, spiega.

La Visari sta diventando pian piano donna anche nei suoi lavori, dopo aver recitato ruoli minori: “Le ultime due parti che ho fatto sono da adulta. Quando riapriranno i cinema uscirà ‘Dietro La Notte’, che è un thriller e già lì, sì, sono la figlia di Stefania Rocca, ma c’è un lavoro più completo sul mio personaggio”.

Di Damante nell’intervista non parla, i sentimenti appartengono alla sua sfera privata, solo sul social svela qualcosa. Elisa sogna, rivela con gli gli piacerebbe essere sul set: “Mi piacerebbe lavorare con Mastandrea e Borghi, che tra l’altro ho visto di recente in 'Diavoli' e vorrei fargli i miei complimenti per l’ottimo lavoro. Parlando di registi, invece, adorerei lavorare con Luca Guadagnino e Virzì, ma devo dire che ce ne sono davvero tanti”.

