La fidanzata di Ezio Greggio, Romina Pierdomenico: 'A causa della mia malattia ho perso il lavoro'

La fidanzata di Ezio Greggio, Romina Pierdomenico, rivela per la prima volta la malattia da cui è stata affetta, la psoriasi guttata, una patologia infiammatoria che provoca lesioni di piccole dimensioni che somigliano a gocce su gran parte del corpo, ma non sul volto. “A causa della mia malattia ho perso il lavoro”, rivela al magazine Ok Salute.

E’ stata colpita dalla psoriasi guttata quattro anni fa. Le macchie le provocavano fastidio, dolore e prurito. Per lei, modella, arrivata seconda a Miss Italia, è stato un trauma. “Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”, confessa.

Romina si è rivolta a tre specialisti, senza riuscire a risolvere, Poi è andata in pronto soccorso, in ospedale i medici hanno individuato la sua patologia e le hanno avviato le cure. Era soprattutto la sua condizione psicofisica ad aver scatenato una forma così aggressiva della malattia. Era molto stressata e il suo stile di vita non era sano. Mangiava poco e si allenava moltissimo, perché non contenta della sua forma. Era sempre di fretta. Tutto questo aveva scatenato la psoriasi guttata a cui era già predisposta geneticamente.

La Pierdomenico ha seguito una terapia a basa di anticorpi monoclonali. Ha raggiunto la zia in Brasile e, lontana dall’Italia, si è esposta al sole di continuo. Rientrata in Italia, a Milano, ha evitato di incontrare gente per ben 6 mesi. “Era doloroso e difficile spiegare ciò che mi stava accadendo, perché nessuno probabilmente mi avrebbe capita”, confida.

La sua dermatologa le ha consigliato di iscriversi a un corso yoga, le è servito: “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”. Ha imparato pure a cucinare e ha adottato uno stile di vita più rilassato. Ora sta bene. Convive a Monte Carlo con Greggio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2021.