La fidanzata di Jeremias: 'Ecco cosa penso dei Rodriguez'

Deborah Togni sul social svela tutto sulla sua storia d’amore con Jeremias Rodriguez. La giovane assistente di volo convive con il fratello di Belen dallo scorso settembre. Si mette a nudo con i follower curiosi nelle sue IG Stories e parla pure della famiglia del compagno: “Ecco cosa penso dei Rodriguez”.

Deborah è nata e cresciuta in provincia di Varese, “nella mitica Gallarate”, è del segno dello scorpione e fa la hostess da quattro anni: il suo lavoro le piace moltissimo. Parla quattro lingue, anzi, quasi cinque: “Italiano, inglese, francese, spagnolo e, grazie alla nonna, anche il calabrese!”.

Con Jeremias è felice. Il feeling della Togni è grandissimo anche con i famigliari del 32enne. “Penso di non aver mai conosciuto una famiglia così umile, altruista, unita come la famiglia di Jere. Mi hanno fatto sentire a casa dal primo istante. Sono uno più bello dell’altro, dentro e fuori”, confessa.

In molti le chiedono se sia gelosa del fidanzato: “No, non sono una ragazza gelosa, devo anche dire però che lui non mi ha mai dato modo di esserlo…quindi forse sì, potrei scoprirmi una iena. Ma comunque in generale penso che un po’ di sana gelosia non guasti mai, anzi, fa anche piacere”.

Deborah ha un bel legame con i suoi genitori: “Un rapporto splendido! Penso che non esista al mondo qualcosa di più importante della famiglia. L’amore che ricevi in casa lo trasmetti inconsciamente alle persone che incontri. Siamo una famiglia numerosa, io sono la terza di quattro figli e già zia di due splendidi nipoti”.

Jeremias ha conosciuto Deborah una sera in un locale, è rimasto subito colpito, al punto da chiederle di fare una foto insieme. Durante la serata hanno parlato a lungo, ma poi, nella confusione generale, si sono persi di vista. Il ragazzo, non sapendo come rintracciarla, il giorno dopo è tornato nel locale con la foto chiedendo di lei: l’ha rintracciata su Instagram e le ha scritto. La Togni lo ha fatto penare un po’, poi ha ceduto ed è stato amore.

I fan le sottolineano la somiglianza con Cecilia, sorella minore di Jeremias: “Me lo sento dire 800 volte al giorno da circa un anno. Grazie, è un enorme complimento per me!. Comunque la mia bisnonna è argentina. Spero di no scoprire mai di essere parente della Chechu altrimenti questo sì che è un bel problema!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2021.