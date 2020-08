La nuova fidanzata di Jeremias Rodriguez è già parte del 'clan': le immagini

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni fanno sul serio. La nuova fidanzata del fratello di Belen fa già parte del clan Rodriguez.

Archiviata la relazione con Soleil Sorgè, Jeremias non si separa più dall’assistente di volo napoletana che ha rubato il cuore del 31 enne: i due stanno trascorrendo le vacanze in Italia. Prima con amici, poi insieme a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fino alle presentazioni con i genitori. Jeremias e Deborah hanno trascorso alcuni giorni in una villa insieme ai genitori di lui, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Con loro c’erano anche Cecilia e Ignazio. Tutti insieme appassionatamente, gli uomini in piscina o impegnati a suonare e cantare. Deborah è stata subito inclusa nella preparazione del pranzo, ai fornelli tra mamma Veronica e la cognata Cecilia.

Completamente a suo agio, la bella hostess sembra aver legato molto con la famiglia di Jeremias: lui la riempie di complimenti e tutti sembrano sperare che questa volta la relazione sia duratura…

Scritto da: La Redazione il 11/8/2020.