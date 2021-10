La fidanzata di Jeremias Rodriguez da giorni in ospedale, si è rotta il cranio: ecco cos'è successo

La fidanzata di Jeremias Rodriguez è da giorni ricoverata in ospedale, si è letteralmente rotta il cranio. Nelle sue IG Stories Deborah Togni rivela cosa le è successo.

L’hostess 25enne spiega: “Domenica sono svenuta in aeroporto, svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso Occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti sul mento”. Poi ironizza citando la serie tv Netflix più famosa del momento: “Scene da Squid Game, insomma…”.

“Il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile”, confida la Togni. Però aggiunge speranzosa: “Ma il peggio sembra ormai scampato e questo è l’importante”.

“Avendo fratturato un osso così delicato, dovrò fare altre TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po’…”, svela ancora Deborah. Ringrazia chi le ha mandato gli auguri di pronta guarigione. Accanto a lei c’è il fratello di Belen, che le tiene stretta la mano e non la lascia sola un istante.

Il legame tra i due è di quelli importanti e che sembrano voler andare lontano. Jeremias grazie a Deborah ha trovato quella stabilità sentimentale cercata da tempo: il 32enne è innamorato pazzo della sua ragazza, l’assiste con dolcezza e non vede l’ora che venga finalmente dimessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2021.