Avete mai visto la fidanzata di Mario Ermito? Ecco chi è

Mario Ermito presenta la fidanzata sui social. L’attore 30enne, originario di Brindisi, nelle sue IG Stories si fa finalmente vedere con la donna che gli ha rubato il cuore: ecco chi è.

Si chiama Sandra Martinez, è spagnola e bellissima. Come si legge sul suo profilo, è un'imprenditrice che si occupa di trucco permanente. Mario Ermito sorride insieme alla nuova compagna. Solo qualche giorno fa ospite ai microfoni di Trends&Celebrities, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, l’ex gieffino vip aveva rivelato: “Sono fidanzato, sto vivendo un momento molto bello della mia vita. Ho trovato una persona fantastica, sono innamorato. Lei si chiama Sandra, è una ragazza spagnola”.

Sui social fino a quel momento non aveva condiviso, però, alcuno scatto insieme alla Martinez. A tal proposito aveva spiegato: “Io sono molto attento alla mia privacy. Ho sempre mantenuto riserbo per quanto riguarda la mia vita privata e non intendo cambiare linea”.

Su possibili nozze all’orizzonte Ermito aveva detto: “Procediamo step by step, ma il matrimonio è nei nostri progetti. La voglio sposare, ma non adesso. Ne parliamo, quando due persone sono innamorate è un tema che di tanto in tanto affrontano”.

In pochi giorni è arrivata l’ufficialità: Mario si fa vedere con Sandra su Instagram: tra loro il feeling è alle stelle.

