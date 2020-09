La fidanzata di Massimiliano Morra contro Adua Del Vesco: 'Povera santa infelice'

La fidanzata di Massimiliano Morra si scaglia contro Adua Del Vesco. Dalila Mucedero, modella, legata al napoletano 34enne, definisce l’attrice ironicamente una “povera santa infelice” in un post che condivide nelle sue IG Stories.

Il confronto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del GF Vip non le è proprio andato giù. La fidanzata dell’attore si è irritata durante il faccia a faccia tra i due ex, dopo due anni di completo silenzio. La siciliana 25enne non ha esitato a dare addosso a Morra, accusandolo più volte di essersi comportato male con lei.

“Voglio solo dire una cosa… Il vero essere di una persona esce fuori col tempo. Inizialmente una persona può anche fare 'la povera santa infelice della situazione' ma l'essenza il vero 'io' esce fuori piano piano... Quindi tempo al tempo. Don't worry", scrive Dalila."Nella vita ci vuole coerenza quella che mi sembra che è venuta un po' a mancare. Da buon intenditori poche parole”, aggiunge. La ragazza dedica anche un pensiero a Massimiliano Morra: “Sei un uomo eccezionale e sono sempre più fiera di te”.

Intanto Adua al GF Vip si confida con Matilde Brandi e attacca nuovamente l’ex fidanzato. “L’ho bloccato ovunque”, racconta alla showgirl. E svela: “E’ stata una storia importante, abbiamo vissuto le stesse cose anche le esperienze negative. Mi sono sentita tanto tradita, perché lui è una persona molto egoriferita, narcisista al massimo, pensa solo a se stesso. Io magari gli raccontavo una cosa profonda della mia vita e lui mentre parlavo si guardava allo specchio”.

“Io rispetto il suo carattere ma sono diversa e voglio accanto a me persone diverse. Mi dispiace essere stata dura, non fa parte del mio carattere”, spiega ancora. Matilde la rassicura: "Sei stata decisa, hai detto le tue cose e ne sei uscita benissimo. Anche per noi è una situazione particolare".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2020.