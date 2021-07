La fidanzata di Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi e l'ex Ariadna Romero sempre più amiche: grande feeling tra le due

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi, e l’ex compagna del modello, Ariadna Romero, madre del piccolo Leonardo, 4 anni, sono sempre più amiche. C’è grande feeling tra l’influencer italo-persiana 28enne e la modella e attrice cubana 34enne.

Giulia e Ariadna si fanno vedere insieme sorridenti e felici nelle storie dell’ex concorrente del GF Vip. Con loro c’è anche Bruno, il padre di Pretelli. “Beato tra le donne”, sottolinea scherzosa la Salemi. Le due, entrambe a Maratea, baciano l’uomo affettuose sulla guancia, poi, ridendo, salutano Pier sul social.

Nessuna rivalità o gelosia. Ariadna ha chiuso da tempo definitivamente la storia d’amore con l’ex velino 30enne di Striscia la Notizia, con cui, però, l’affetto rimane immutato. Giulia, innamoratissima di Pretelli, conosciuto nella Casa pochi mesi fa, in poco tempo è riuscita a instaurare un legame prezioso con lei. Il rapporto si annuncia importante. A metà luglio insieme hanno festeggiato il compleanno di Leo. Elettrizzate dalla bella famiglia allargata in cui stanno benissimo, contente ed euforiche per essersi trovate in sintonia, continuano a trascorrere del tempo insieme, gioiose e in grande armonia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/7/2021.