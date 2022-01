Il fidanzato di Aurora Ramazzotti: 'Io e Tomaso Trussardi ci vogliamo tanto bene'

Il fidanzato di Aurora Ramazzotti sul social sottolinea il forte legame che ha con l’oramai ex marito di Michelle Hunziker, mamma della sua fidanzata 25enne. “Io e Tomaso Trussardi ci vogliamo tanto bene”, scrive Goffredo Cerza nelle sue IG Stories, smentendo così alcune voci circolate che lo volevano in rapporti freddi e distaccati con l’imprenditore 38enne, proprio a causa della rottura tra Tomaso e la showgirl svizzera 45enne.

L’ingegnere 26enne, legato da 5 anni ad Aurora, la primogenita che Michelle ha avuto con Eros Ramazzotti, 58 anni, nega di aver lavorato per l’azienda di Trussardi. Non solo, Goffredo non ci ha mai neppure pensato, questo quanto emerge dalle sue parole.

Per il ragazzo tutte le notizie circolate in merito sono solo ‘fake news’. “Nulla di più falso, lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotiove. Io e Tomaso ci vogliamo tanto bene, brutti caz*ari”, sottolinea tagliente Cerza.

Innamorato di Aurora, con cui convive a Milano, Goffredo Cerza, nonostante l’addio tra Michelle Hunziker e il rampollo della famosa maison di moda, arrivato dopo dieci anni insieme e due figlie, Sole, 8 anni, e Celeste, 6, rimane vicino a Tomaso, con cui conserva un rapporto speciale costruito e consolidato nel tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2022.