Non si mettono affatto bene le cose per la relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Alla showgirl è stato mostrato un video in cui l’attore 46enne ammette di aver baciato la single Ilaria in una zona dove non arrivano le telecamere e spinge anche oltre. Prima la 56enne è rimasta sorpresa, poi è subentrato un sentimento di disgusto. Ma partiamo con ordine. In alcuni video mostrati durante l’ultima puntata di ‘Temptation Island’ Pietro ha fatto rivelazioni molto intime su Antonella e i suoi sentimenti più privati.

“A volte quando ritorno da lei sono malinconico perché mi manca mio figlio. Lei non capisce proprio, mi dice che se devo stare così è meglio che vado a dormire da un’altra parte. Lei è egoista, ha l’egoismo di chi non ha figli”, ha affermato l’uomo parlando con la single Ilaria. “Lei è l’eterna indecisa, non sa quello che vuole, prima dice una cosa e poi dice il contrario. Alla nostra età se non hai capito quello che vuoi vuol dire che hai qualche problema”, ha aggiunto.

E ancora: “Lei secondo me si è bloccata a 14 anni, non ce la fa a crescere. Una volta è scoppiata a piangere e mi ha detto: ‘Se io muoio domani non ho costruito niente, non sarò ricordata da nessuno’. Intende il fatto di non avere una famiglia. Ha paura di rimanere da sola, ha tante persone che la chiamano ma ha pochissime amiche vere. Lei passa la giornata a rispondere al telefono all’amica, al fan, all’ex. Io almeno qualcosa nella vita l’ho costruita, ho un figlio, ho una discendenza”.

Ovviamente ad Antonella questi discorsi sono stati mostrati. “Io sentendolo parlare mi offendo. Lui è estremamente offensivo. Ho più fiducia in Fabiano (l’ex fidanzato) che in lui, Fabiano non parlerebbe mai così di me”, ha reagito la bionda ex gieffina vip.

Poi Filippo Bisciglia mostra alla Elia un video in cui parlando con Lorenzo, Pietro rivela di aver baciato Ilaria. Nelle immagini sembra voler andare oltre e Lorenzo, fidanzato di Manila Nazzaro, lo fa ragionare: “Sono ormoni, tranquillizzati, fatti una doccia fredda e torna indietro, resetta”.

Antonella impazzisce. “Che disgusto. Che schifo, non mi metto mai più con un uomo per il resto della mia vita, mai più”, afferma piangendo tra le braccia di Manila. “Pietro è meglio che non si avvicini più a casa mia, gli faccio trovare quei quattro stracci che ha fuori dalla porta. Quando Fabiano vedrà questi video mi dirà, ‘Te l’ho sempre detto con chi avevi a che fare’. Cioè Pietro è infoiato come un ragazzino di quindici anni… Io avrei messo la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pietro. Questo ha baciato una… no vabbè”, aggiunge.

“Non chiamo il falò, voglio vederlo andare fino in fondo… voglio vederlo uscire insieme a questa ragazza. Aspetto di vedere come si sviluppa la cosa, così quando gli dirò addio non ci sarà via di ritorno”, conclude. La situazione non si mette affatto bene. A questo punto solo un miracolo potrebbe salvare la loro relazione.

Scritto da: la Redazione il 24/7/2020.