Il fidanzato di Federica Pellegrini: 'Volevo chiederle di sposarmi a Piazza San Marco'. Perché ha cambiato idea

Matteo Giunta, allenatore e futuro marito di Federica Pellegrini, al Corriere della Sera racconta tutto della proposta di nozze fatta alla campionessa di nuoto a Venezia un mese fa. Il fidanzato della 33enne rivela: "Volevo chiederle di sposarmi a Piazza San Marco”. Poi spiega il perché ha cambiato idea.

“Ovviamente da tempo ero sicuro dei miei sentimenti, ma volevo che chiudesse il cerchio con le Olimpiadi prima di aprire il secondo capitolo della nostra vita. Avevo organizzato tutto nei dettagli, ho scelto Venezia perché è bellissima, è romantica e Fede ce l’ha nel cuore”, racconta il 38enne.

E aggiunge: “Dopo il ristorante dovevamo percorrere una piccola via e sbucare in Piazza San Marco dove le avrei fatto la fatidica domanda. Ma ho visto della gente, qualche movimento ‘sospetto', ho temuto paparazzi, e allora ho cambiato idea: volevo che fosse un momento solo nostro. Gliel’ho detto in albergo, è stato bello e semplice”.

Sul matrimonio, nel 2022, Matteo confida: “A parte lo scambio delle promesse non abbiamo organizzato nulla! Da gennaio saremo più liberi”. A breve inizieranno i preparativi, lascerà campo libero dalla bionda: “Sono sicuro che lei mi chiederà di partecipare perché alla base del nostro rapporto c’è sempre il confronto. Però per quanto mi riguarda se lei è felice, se riesce a organizzare le cose come le piacciono, io sono felice”.

Per anni hanno mantenuto privata la relazione, Matteo Giunta anche ora si sente un po’ impacciato a esprimere i suoi sentimenti per la fidanzata in pubblico: “Arrivi a metabolizzare le abitudini, per tanto tempo in pubblico ci siamo comportati come due persone normali e confesso che mi ci vuole un po’ a concedermi atteggiamenti affettuosi, sono ancora trattenuto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2021.