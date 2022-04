Il fidanzato di Giulia De Lellis in USA per consegnare la pistola fashion all'influencer americano

Carlo Beretta vola fino in Tennessee, a Gallatin, negli Usa, nella sua fabbrica dove si producono armi, per consegnare una pistola ‘fashion’ a un famosissimo influencer americano. Il fidanzato di Giulia De Lellis regala la semi-automatica personalizzata a Jeffree Star, pseudonimo di Jeffrey Lynn Steininger, 36 anni, modello, cantautore, imprenditore e celebre make up artist, conosciuto anche per il suo celebre brand di cosmetici, statunitense.

Il rampollo 25enne consegna a Jeffree Star un cofanetto rosa che parrebbe essere una box per truccatori professionisti, all’interno però c’è una pistola. Pure l’arma è pink, il calcio invece no: color argento, ha sul metallo impresse molte stelle, che richiamano il marchio della linea beauty del popolare influencer.

Jeffree Star, appassionato di armi, così come lo era il papà, è entusiasta del dono. In America, del resto, quasi tutti posseggono una pistola… Sia Carlo che lui condividono sul social gli scatti della consegna dell’ambitissimo dono che arriva in un momento storico difficilissimo in cui l’Europa è sconvolta dal conflitto tra Russia e Ucraina.

Beretta fa marketing e promuove l'azienda di famiglia, la Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. fondata nel 1526 e tuttora leader nel settore a livello mondiale. Giulia De Lellis, 26enne ex corteggiatrice di Uomini e Donne, commenta con tanti cuori, orgogliosa del compagno milionario.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2022.