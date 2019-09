Dopo l’elezione della nuova Miss Italia Carolina Stramare sui social sono apparsi diversi commenti negativi nei confronti del fidanzato della bella 20enne, Alessio Falsone. In molti hanno scritto che lui è “troppo brutto” per stare con lei. Così, ospite a ‘Storie Italiane’, il ragazzo ha voluto replicare per le rime.

Prima che Alessio entrasse in studio per fare una sorpresa a Carolina, era stata proprio lei a difenderlo. “Io credo che siano commenti puramente dettati dell’invidia. Ho ricevuto commenti più positivi che negativi. Io sono innamorata del mio fidanzato. Ci conosciamo solo da otto mesi, ma lui è una persona che mi ha rispettato molto. Durante mio percorso a Miss Italia mi è stato molto vicino e sono stata più gelosa io di lui che lui di me. Paragonandolo ad altre relazioni avute, posso ritenermi davvero fortunata di stare con a lui”, ha spiegato.

“Lui ha condiviso con me anche momenti particolari della mia vita. Lui sa cosa penso di lui e so che è forte, quindi le critiche sui social non lo devono influenzare. Questi commenti non cambieranno niente, anzi forze ci stanno rafforzando”, ha poi aggiunto.

Quando Falsone è entrato nello studio è stata anche la conduttrice Eleonora Daniele a dire la sua. “A chi ha scritto che è brutto, beh fatevi un paio d’occhiali. E’ un bellissimo ragazzo”, ha fatto sapere. Poi, nonostante un po’ di naturale emozione, è stato proprio Alessio a parlare. “Davanti a questi insulti sorrido. E’ inutile dare importanza agli invidiosi o alle cattiverie delle persone che non conosco e che per me non hanno nessun valore. Poi se dovessi rispondere metterei in difficoltà lei, invece è il suo momento”, ha detto.

“Non ho paura che ora che è diventata Miss Italia possa lasciarmi. Io conosco bene Carolina e la sua parte più profonda, le sue debolezze, i suoi pregi. So chi sono, so quanto valgo, ho le spalle larghe e non sono così insicuro. Stare insieme a lei non era già facile prima comunque, lei probabilmente è la ragazza più bella di Milano, di Pavia, di Vigevano, i luoghi che frequentiamo noi. Non puoi prendertela se qualcuno la guarda, perché per strada si girano anche i sassi. Deve essere lei a non mettermi in difficoltà”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 10/9/2019.