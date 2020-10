Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, debutta in tv: immagini

Lorenzo Biagiarelli, fidanzato con Selvaggia Lucarelli, debutta in tv, a “E’ sempre mezzogiorno”, il nuovo programma di Antonella Clerici. Le immagini mostrano il social chef 30enne estremamente disinvolto accanto alla conduttrice. I due sono molto affiatati insieme.

“E adesso voglio presentarvi il signore degli aneddoti, come lo chiamo io, un narratore del cibo, un appassionato di cucina, viaggia in tutto il mondo e porta a casa sempre prodotti straordinari: il gli voglio molto bene e lui si chiama Lorenzo Biagiarelli”, annuncia la Clerici.

Lorenzo fa il suo ingresso in studio. Ha una bandana legata sulla fronte, camicia in denim e sotto una gonna-pareo. “Pure io ti voglio bene, sai?”, replica alla bionda presentatrice. Antonella sorride: “Lo so che anche tu mi vuoi bene”, sottolinea. Commenta lo stile di Biagiarelli: “Sembri un samurai”.

“Noi ci siamo conosciuti bene su Instagram. Io dicevo: ‘Ma guarda questo ragazzo che quando viaggia porta sempre a casa i prodotti, poi li cucina, com’è curioso!’. Io amo la gente curiosa. E quindi ci siamo parlati, lui mi ha aiutato a smanettare sui social ed eccoci qui”, poi racconta.

Biagiarelli, incalzato da Antonella Clerici, mostra la sua abilità nel raccontare i piatti che gli piacciono. “Oggi vi ho portato i salumi spalmabili, tradizione italiana”. E mostra orgoglioso la sua selezione che con una ricetta, aiutato dalla cuoca al suo fianco, mette nei blinis, deliziose e morbide crespelle salate di origine russa. Il ragazzo sa il fatto suo tra i fornelli.

