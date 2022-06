Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli a lutto: 'Eri il mio miglior amico’

Dopo l’annuncio della morte di Godzilla, il cane di famiglia, razza Cavalier King, Selvaggia Lucarelli ha dedicato tenere parole all’amico a quattro zampe. Poche ore dopo è stato il turno del suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, che ha ricordato l’animale con un post pubblicato su Instagram.

Vicino a una foto del peloso, lo chef tv ha scritto: “Tu imparavi tutto. Hai imparato ‘passeggiata’, ‘pappa’, ‘paperella’, ma anche ‘pizza’ e ‘pan di stelle’, e questa era bella lunga. Hai imparato che al suono del citofono si abbaia e a quello del barattolo dei diuretici si corre, perché finiscono sempre in una polpetta buonissima. Hai imparato che quando i piedi poggiano giù dal letto, la sera, è ora di andare a far la nanna in salotto, ma non sempre, perché qualche volta facevo finta, io ti vedevo guardarmi di sottecchi, perché è più bello salire in braccio. Hai imparato a mangiare le crocchette senza denti, a fare la pipì senza alzare la zampetta, insomma, alla fine hai imparato tante cose che non ci stavano più nel cuore di un cane”.

Biagiarelli inizialmente era un po’ diffidente e il rapporto con Godzilla non era cominciato nel migliore dei modi. Tutto è però cambiato dopo qualche anno di convivenza. “E io cosa ho imparato? Al tuo confronto, nulla. Un uomo dovrebbe già sapere amare un cane, dovrebbe già porgere il muso a una leccata, dovrebbe già scandire il tempo ai bisogni di chi ha bisogno di lui. Io invece non sapevo dirti che ti volevo bene, non volevo raccogliere la tua cacca, non volevo perdonare la tua esuberanza, come se poi dovessi giustificare la tua felicità. Mi hai insegnato a parlare senza parole, a metterti un collirio, a muoverci a tempo. Mi hai insegnato ad amarti, che cosa stupida, ci voleva mica un genio ad amare uno come te”, ha aggiunto.

“Forse io ero davvero indietro. O forse eri tu che eri davvero bravo. Mi manchi tanto, Godzi, il mio miglior amico”, ha quindi concluso.

