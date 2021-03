Il fidanzato di Vera Gemma lascia tutti di stucco: ha 28 anni meno di lei

Il fidanzato di Vera Gemma, naufraga in Hoduras, lascia tutti di stucco. Jeda ha solo 22 anni, ben 28 in meno della figlia di Giuliano Gemma. Il ragazzo fa il suo debutto in tv nello studio milanese dell’Isola dei Famosi e il popolo del web è stupito, quasi senza parole.

Faccia da sbarbatello, Jeda è molto timido. Parla a bassa voce e porta l’apparecchio per i denti. Dice di essere molto legato alla 50enne, mamma di Maximus Giuliano, avuto dal musicista blues Hanry Harris, 11 anni.

Jeda, nonostante sia un giovanissimo, è un produttore di musica trap. Vera Gemma recentemente del fidanzato ha detto: “Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. E’ intraprendente”.

La storia tra loro sembra decollata molto velocemente, al punto che Jeda ha voluto essere in studio per sostenere la compagna al reality. Ilary lo chiama spesso in causa e lui risponde. Storce un po’ il naso quando Vera fa un apprezzamento su un concorrente della squadra dei Rafinados in Honduras, Akash Kumar. “Un giro ce lo farei”, sottolinea la fidanzata, commentando la prestanza fisica del modello.

L’espressione stupita di Jeda diventa virale su Twitter, ma poco importa. Poco dopo la Gemma precisa di essere felicemente fidanzata. I commenti ironici del pubblico sembrano lasciarlo indifferente, proprio come la grande differenza d’età dalla sua bella.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.