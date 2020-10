La polemica è nata praticamente subito dopo la pubblicazione degli scatti di Stormi, la figlia di Kylie Jenner, con uno zainetto molto, ma molto costoso, per il suo primo giorno di scuola. E’ stata la famosa mamma, sorella di Kim Kardashian e imprenditrice di successo (il suo impero della cosmesi vale circa 1 miliardi di dollari) a postare le foto sui social. Nelle immagini la piccola, che ha solo 2 anni, appare tra due delle auto di lusso parcheggiate nel giardino della villa californiana in cui vive. Sulla schiena ha uno zainetto firmatissimo, marca Hermes, dal valore di ben 12mila dollari, ovvero poco più di 10mila euro. Niente male…

In molti nei commenti sul profilo Instagram di Kylie si sono detti indignati per la scelta di regalare ad una bambina così piccola un oggetto così costoso. Si tratta di un “Hermes Taurillon Clemence Kelly Ado Backpack” color rosa chiaro. Il materiale è pelle di vitello (poveri cuccioli…), ma ci sono anche degli abbellimenti in oro vero.

Qualcun altro ha però fatto notare come probabilmente la reazione suscitata dalle foto sia proprio quella che Kylie voleva ottenere dai curiosi. D’altronde nelle dinamiche della comunicazione di oggi conta molto far parlare di sé e magari suscitare un po’ di invidia sociale… In questo modo si tiene alta l’attenzione e si aumentano i follower (anche se alcuni diventeranno presto hater…), requisito necessario per arrivare ad essere un’influencer profumatamente pagata.

Scritto da: la Redazione il 1/10/2020.