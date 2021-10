La figlia di Ambra Angiolini scende in campo per difendere la madre dopo i gossip sull’addio con Massimiliano Allegri. La ragazza dice la sua sul mister bianconero 54enne che per 4 anni è stato legato alla bella 44enne: “Mamma si fidava, ora soffre, lui l’ha tradita in tutti i sensi”, sottolinea.

Jolanda Renga, 17 anni, figlia di Ambra e Francesco Renga, nelle sue IG Stories scrive un lungo post, indignata dal comportamento di Striscia la Notizia che ha consegnato il Tapiro d’Oro all’attrice perché tradita, così ha scritto Chi, dall’allenatore della Juventus.

VIDEO

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione - esordisce Jolanda - ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire?”.

Poi arriva una domanda che mette sotto accusa la scelta fatta dal tg satirico: “Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino?”.

La figlia di Ambra si dà un’amara risposta, racchiusa in altri quesiti: “Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?”.

Jolanda difende la madre e continua a domandare: “Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?”. Poi addolorata aggiunge: “Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza di altre persone non mi diverte”.

Infine conclude: “E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”. Ambra, orgogliosa di lei e delle sue parole, poco dopo, sempre via Instagram, pubblica una foto della figlia e fiera scrive: “Gentile e coraggiosa la mia Jolanda”. Apprezza ogni parola della ragazza, che si è limitata a raccontare quel che prova nel vedere la mamma stare male dopo la fine di un amore in cui aveva messo in gioco tutta se stessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2021.