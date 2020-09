La figlia di Asia Argento e Morgan debutta in tv: immagini

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, debutta da attrice in “Baby". Sarà una delle protagoniste della famosa serie tv Netflix ispirata allo scandalo delle ‘baby squillo dei Parioli’ e prodotta da Fabula Pictures. La nipote di Dario Argento, 19 anni, reciterà nei panni di Aurora nella terza e ultima stagione, in arrivo il prossimo 16 settembre. Eccola nel trailer.

Anna Lou è stata abituata al set sin da piccolissima. Quando aveva 13 anni ha avuto una piccola parte nel film della madre del 2014 "Incompresa". Nel 2017 è stata la protagonista di un cortometraggio sempre insieme ad Asia Argento e così anche lo scorso luglio per “Aelektra”, il fashion film evento di Antonio Grimaldi Couture, presentato in occasione della “Haute Couture On Line” di Parigi.

Anna Lou Castoldi ha deciso che il suo futuro è da attrice. Ha accettato di essere una delle new entry di “Baby”. E’ la sua prima volta in una serie tv così importante: le è stata offerta una grande opportunità.

Il suo personaggio, Aurora, farà amicizia con Damiano, da sempre innamorato di Chiara, ma deluso dal comportamento della ragazza, dopo aver scoperto che si prostituisce. Anna Lou Castoldi va ad aggiungersi a un cast storico e molto amato, composto da: Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso).

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/9/2020.