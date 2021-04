Dopo Chiara Ferragni anche la figlia di Belen avrà una collezione firmata dalla madre

Belen imita Chiara Ferragni. Anche sua figlia avrà una collezione moda firmata dalla madre, proprio come è accaduto alla bimba della fashion blogger e Fedez, Vittoria. La showgirl argentina è già al lavoro, come svela nelle sue IG Stories: sta creando capi da neonata dedicata alla bimba che porta in grembo e che si chiamerà Luna Marì.

Belen Rodriguez da stilista da disegnando una linea baby che uscirà il prossimo luglio. L’argentina 36enne ha firmato un contratto per la collezione Luna con Original Marines, noto brand per la moda kids.

Sul social regala una piccola anticipazione: posta l’immagine di un abitino con la scollatura a V sulle spalle a stampa floreale, con colori tenui e caldi, indossato da una bimba.

La capsule collection Belen, realizzata con cotoni non trattati e biologici, da zero a nove mesi prevede anche tutine per neonati. Sarà in vendita dal 18 luglio in tutti i 600 punti vendita del noto marchio. E’ previsto pure cofanetto regalo che racchiuderà un pagliaccetto, tre tutine e una gruccia a forma di luna per appendere i capi.

Non è finita qui. La collaborazione della Rodriguez andrà avanti anche per l’autunno-inverno 2021-2022 e la prossima bella stagione con alte capsule dedicate. Belen le pubblicizzerà con cartonati che la immortaleranno insieme alla figlia che nascerà e via Instagram.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.