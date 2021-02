La 'figlia' di Beppe Grillo incinta di due gemelle: 'Sarà un super nonno'

Valentina Scarnecchia, figlia di Parvin Tajidik, 60 anni, sposata con Beppe Grillo dal 1996, e dell’ex calciatore Roberto è incinta di due gemelle. Sul comico e leader del Movimento 5 Stelle a Oggi la food blogger, chef televisiva e scrittrice 40enne dice: “Sarò un super nonno”.

Valentina è cresciuta con Grillo, che considera un vero padre. In dolce attesa da 27 settimane, euforica per la gravidanza, rivela: “Lui è contentissimo. Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!”.

La Scarnecchia ha sempre avuto un rapporto molto bello con Grillo: “Tutti mi chiedono che padre è. Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre e una figlia che si vogliono bene. Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui”.

Aspetta l’arrivo delle bebè, che si chiameranno Ottavia e Amanda, insieme al compagno Simone: “Lui un figlio lo voleva fortemente e ora siamo felicissimi”. Non è spaventata dall’arrivo di due gemelle, avrà i suoi a darle una mano, la mamma, Beppe e pure i tre fratelli: “La mia famiglia mi è sempre vicina, sto spessissimo con loro. Mia mamma cresce figli da quando aveva 20 anni e dopo tre maschi è felice di queste bimbe in arrivo. Beppe è felicissimo. Tra poco però dalle parole bisognerà passare ai fatti: vorrò proprio vederlo all’opera con le bimbe!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2021.