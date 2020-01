La figlia di Bill Gates, Jennifer, sposa il campione equitazione Nayel Nassar

La figlia di Bill Gates, Jennifer, sposa il campione di equitazione Nayel Nassar. La 28enne ha accettato la proposta di nozze dello sportivo 28enne, uno dei più premiati al mondo nella sua disciplina: ha detto di sì.

Nayel le ha chiesto la mano mentre erano in montagna. La studentessa di medicina 23enne, figlia del milionario fondatore di Microsoft, ha condiviso sul suo profilo social la foto che la immortala con il fidanzato dopo aver accettato la proposta di matrimonio. Lo scatto mostra Nassar e Jennifer inginocchiati sulla neve, entrambi sorridenti ed emozionati.

“Nayel Nassar sei unico. Lo scorso fine settimana mi hai letteralmente fatto mancare la terra sotto i piedi, sorprendendomi nella location più significativa di una delle nostre numerosi passioni comuni. Non vedo l’ora di trascorrere il resto della nostra vita imparando, crescendo, ridendo e amando insieme. Un milione di volte sì”, ha scritto la figlia di Bill Gates.

Jennifer è appassionata di cavalli ed equitazione: è stato proprio questo a farli conoscere e innamorare. Ora progettano i fiori d’arancio. Anche Nayel ha condiviso alcune immagini che raccontano la sua proposta di nozze in montagna. “Ha detto di sì”, ha sottolineato per accompagnare le foto.

“In questo momento mi sento l’uomo più fortunato (e più felice) del mondo. Jenn sei tutto ciò che avrei potuto immaginare… e molto di più. Non vedo l’ora di continuare a crescere insieme in questo viaggio chiamato vita e non riesco semplicemente più a immaginare me stesso senza di te. Ti amo più di quanto tu possa immaginare e ti ringrazio per rendere ogni giorno un sogno. È per sempre!”, ha scritto il 28enne, nato a Chicago da genitori egiziani e cresciuto in Kuwait, laureato in Economia alla Stanford University e che gareggerà alle prossime Olimpiadi 2020.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2020.