La figlia di Charlene e Alberto di Monaco col total look Dior e la borsa da 3mila euro fa scandalo

La figlia di sei anni di Charlene e Alberto di Monaco con il total look Dior e la borsa da 3mila euro fa scandalo. La principessina Gabriella al rito per la festa di Santa Devota a Monte Carlo, lo scorso 27 gennaio, sfoggia un outfit da vera diva. E’ una piccola star in rosa con indosso un tailleur pied de poule color caramella, scarpe con logo, borsa iconica e cappellino.

La gemella di Jacques offusca la mamma, il papà e il fratellino con il suo outfit griffato interamente Christian Dior, maison da sempre legata alla famiglia reale di Monaco, sin dai tempi di Grace Kelly che inaugurò il primo negozio Baby Dior in Avenue Montaigne a Parigi nel 1967.

La mise di Gabriella non passa inosservata e piovono critiche feroci su Charlene. “Troppi soldi spesi inutilmente”, commentano sui social. La polemica monta in brevissimo tempo: a far discutere, oltre al look giudicato eccessivo, è soprattutto la borsa nano Lady Dior dal valore, come si legge sui sito del famoso brand, di 3mila euro. Il modello, senza dubbio estremamente fashion, ha una pattina in pelle di agnello metallizzata Cannage argento, ha la tracolla removibile e si può portare anche a mano.

“Troppi soldi per un outfit di una piccola bambina”, scrivono in molti sugli account dei reali di Monaco. “Che spreco di soldi!”, sottolineano altri. La borsa e tutto il resto fanno storcere parecchio il naso, ma mamma Charlene sembra non dare peso ai chi attacca. Sul social posta una foto della figlia con la mise incriminata e scrive: “Proud mom”. Lei della sua piccola è molto orgogliosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2021.