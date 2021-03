La figlia di Chiara Ferragni già 'baby modella': look coordinato con la mamma

La figlia di Chiara Ferragni è nata da solo due giorni ma è già una ‘baby modella’. Vittoria, ancora in ospedale con la mamma, ha il look perfettamente coordinato con la bionda 33enne. Le due sono deliziosamente total pink, vestite in perfetto stile ‘matchy matchy’.

Chiara e Vittoria indossano capi simili, nulla è lasciato al caso. La moglie di Fedez nella stanza di degenza mette un pigiama della sua Chiara Ferragni Collection. A fondo rosa, è decorato con l’iconico occhio azzurro, simbolo del brand. Il capo ha pantaloni ampi e a vita alta e una casacca con i bottoni sul davanti.

Seguendo il trend della moda mini-me, l’outfit di Baby V è sempre firmato Chiara Ferragni, ma appartiene alla collezione Kids, appena lanciata sul mercato dall’imprenditrice digitale. La tutina della bimba è rosa, come il pigiama della madre. Ha un maxi colletto con il logo del marchio ripetuto più volte.

Il modello della linea Maxilogomania con apertura a pagliaccetto sul cavallo e sul sito ufficiale del brand costa 106 euro: per il momento non è ancora in vendita, è tra i capi presentati in anteprima. Sicuramente adesso, grazie a Vittoria, testimonial perfetta, andrà a ruba…

Il look della bambina è completato da un adorabile cappellino, accessorio della linea New Born della Chiara Ferragni Collection. Pure questo non è ancora sul mercato, il suo prezzo è di 44 euro.

La neonata ha aperto gli occhi alla vita solo lo scorso 23 marzo senza sapere di avere pronto un guardaroba da star. Questo, per lei, è solo l’inizio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2021.