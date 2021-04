La figlia di Fiona May modella di una famosissima maison: ecco quale

La figlia di Fiona May, lunghista italo-britannica di fama mondiale, Larissa Iapichino, 18 anni, debutta da modella di una famosissima maison. L’atleta, già qualificata per la prossima Olimpiade di Tokyo, diventa testimonial di Red Valentino.

La campionessa di salto in lungo 51enne e il marito, l’astista Gianni Iapichino, non potrebbero essere più orgogliosi di Larissa, detentrice del record mondiale Under 20 indoor. E’ riuscita ad agguantare il pass per Tokyo saltando in lungo la misura di 6,91 metri, eguagliando così il record della mamma. Appassionata di moda, però, la ragazza ora si gode un altro successo: sarà il volto del progetto Inspired by di Red Valentino, dedicato alle giovani che posseggono i valori del marchio.

“Attraverso i social racconto me stessa. Uso soltanto Instagram, curo da sola il mio profilo e ho segmentato le storie per stati d' animo. Amo questo social anche perché la fotografia è un' altra mia passione e cerco sempre di rispondere a tutti i miei follower, sono speciali, mi supportano in ogni occasione. La moda, poi, è parte integrante del mio profilo”, racconta Larissa a Il Messaggero.

Ha calcato la passerella anche da bambina: “Ricordo, ad esempio, perfettamente la sfilata per Laura Biagiotti a Pitti Bimbo. Guardavo tutto con grande curiosità, mi sono divertita molto”. Ha due armadi pieni di abiti e accessori, uno nella sua casa a Firenze e uno in quella della mamma, con cui si scambia a volte i vestiti. “Anche quando vado all' allenamento, non esco mai senza guardarmi allo specchio”, rivela.

Con la pandemia e i lockdown non ha smesso di comprare, tutto rigorosamente online. Sulle tute tornate di moda in quarantena dice: “La tuta è un modo di essere. Ha un suo stile che si può declinare dal tempo libero all' esercizio fisico, fino a diventare un capo elegante, basti pensare alle jumpsuit. Ho posato per Red Valentino proprio vestita così, in total black. Lo trovo un capo davvero raffinato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2021.