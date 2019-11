La figlia l'accusa di trattarla male e trascurarla, Guendalina Tavassi risponde pubblicamente

La figlia di Guendalina Tavassi accusa la mamma di trattarla male e trascurarla. Lo fa via social, tramite il suo profilo Instagram che non è privato. L’ex gieffina da Tenerife, dove è in vacanza con il marito Umberto D’Aponte, risponde pubblicamente. “L’adolescenza ragazzi miei, ma passerà…”, dice ai follower nelle sue IG Stories.

Gaia ha 17 anni. Guendalina Tavassi l’ha avuta giovanissima dall’ex Remo Nicolini. Da D’Aponte, sposato nel 2013, ha poi avuto gli altri due figli, Chloe, 6 anni, e Salvatore, il 30 novembre 4 anni. La ragazza pensa che la madre non si stia comportando bene con lei, evidentemente si sente messa da parte. In una serie di post l’accusa pesantemente, si scaglia contro di lei e le chiede pure perché rida sempre.

La 33enne non perde la calma. Nelle sue Stories scrive: “Sì, rido sempre! Preferisco ridere anzichè piangermi addosso. Magari il mio sorriso migliora la giornata di qualcuno. Preferisco ridere perché, anche quando va tutto male, cerco il lato positivo. Rido perché ridere allunga la vita. Rido perché la vita si vive molto meglio sorridendo…”.

Secondo Guendalina Tavassi la figlia Gaia sta facendo lo stesso errore fatto da lei stessa in passato e di cui ha parlato quando è stata ospite a “Vieni da me” di Caterina Balivo. Invita i follower, in subbuglio per la situazione, a vedere il video in questione.

“Ci tengo molto che vediate questo video, un video rivelazione della mia storia… Una storia molto triste che mi ha portato a fare e dire cose solo per arrivare al mio scopo…quello di andare a vivere con mio padre perché mi dava più libertà, perché mi assecondava in tutto, anche volendomi tanto bene, ma ero pure tanto caricata contro di lei (la mamma, ndr) da tutti, senza motivo, solo per vederla distrutta”, scrive.

“Quante bugie ho detto su di te”, era il titolo dello spazio in cui la Tavassi in tv spiegava che in passato aveva detto molte cose brutte su sua madre, ma che non corrispondevano alla verità. Vuole far capire che anche Gaia sta affrontando quella fase, estremamente critica e ribelle.

Scritto da: La Redazione il 28/11/2019.