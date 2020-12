La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore debutta da modella a 16 anni su Vogue: foto

Leni Klum, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, debutta da modella a 16 anni su Vogue. Posa in cover con la mamma sull’edizione tedesca del celebre magazine moda. La top model 47enne le dedica parole dolcissime sul social: celebra la sua prima volta a cui ne seguiranno molte altre, Leni ha davanti a sé un futuro luminoso nel mondo del fashion.

E’ la figlia biologica di Briatore. Nata del 2004, la ragazza è stata adottata da Seal, secondo marito della Klum. “Heidi viveva a Los Angeles, io a Londra, la distanza era diventata incolmabile. Potevamo sentirci al telefono due ore al giorno, ma non bastava e un neonato deve stare con la madre. Poi, Heidi si è messa con Seal e lui l’ha cresciuta. Noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia”, ha raccontato in passato Flavio, spiegando la ragione per la quale Leni non porta il suo cognome, I tre sono comunque sempre rimasti in ottimi rapporti.

A soli 16 anni, ora la piccola biondina posa su Vogue. “Sono così orgogliosa di te. E non perché hai scelto questa strada. So che non importa da che parte andrai, sarà la tua. Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei un mini-me. E sono felice che ora puoi mostrare chi sei”, scrive Heidi.

Poi aggiunge: “So che essere mia figlia non è sempre facile. Non hai mai avuto l'opportunità di crescere ‘normalmente’. Ma cos'è normale? Crescere con tre diversi papà probabilmente non lo è neppure. Ma hai il talento per ottenere il meglio da tutto". “Sei una giovane donna sicura di sé che combatte per i suoi obiettivi. Sei davvero una grande persona con il tuo cuore al posto giusto”, sottolinea ancora la madre orgogliosa.

Poi si raccomanda con lei: “Spero che, indipendentemente da dove ti trovi, porti sempre con te ciò che ti ho dato negli ultimi 16 anni. Per le grandi decisioni nella vita, ma anche per le più piccole. E pure se spesso non vuoi ascoltare il consiglio intelligente di tua madre, eccone un altro: non fare mai qualcosa che non vuoi fare e ascolta sempre il tuo istinto”.

Heidi Klum conclude: “Sono sicura che ti sta aspettando un momento emozionante. Vogue è il modo migliore per iniziare la carriera che sogni. E anche se è un po 'difficile per me lasciarti andare in questo mondo, farò sempre di tutto affinché tu sia felice e che i tuoi sogni diventino realtà. Sono orgogliosa di essere tua madre!”.

“Sono così eccitata per la mia prima copertina! Mi sono divertita tanto sul set di Vogue Germany. Non potevo sognare un inizio migliore!”, rivela invece Leni, fotografata da Chris Colls.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/12/2020.