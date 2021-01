La figlia di Isabella Ferrari si è laureata: foto

Isabella Ferrari è felice. La sua figlia secondogenita, Nina, si è laureata. L’attrice 56enne pubblica alcune foto sul suo profilo Instagram in cui immortala la ragazza 22enne nel suo giorno importante e speciale, in una c’è anche il papà della ragazza, Renato De Maria. Sono sul terrazzo di casa .

La bionda, mamma pure di Teresa, nata nel 1995, avuta dallo stilista Massimo Osti (scomparso nel 2005), e di Giovanni, 19 anni, nato sempre dal legame con Di Maria sposato nel 2002, che lo scorso luglio ha affrontato la maturità, esulta per sua figlia. Nina ha discusso, chiaramente, come tanti altri studenti in questo difficile momento storico a causa della pandemia, la tesi online, via Dad.

“Amore, ora sei pronta per spiccare il volo. Mamma e papà sono troppo emozionati”, scrive Isabella Ferrari. Nina De Maria si è laureata in Storia dell’Arte con il massimo dei voti conquistando uno straordinario 110 e lode.

Nina ha i capelli color oro come la mamma, ma assomiglia tantissimo al padre. Ha un look semplice, con jeans e maglia a righe. E’ una bellezza acqua e sapone, naturale ma elegantissima, proprio come la mamma, dotata di un fascino senza tempo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2021.