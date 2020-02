E’ stata una vera e propria rivelazione quella della figlia di Jennifer Lopez al Super Bowl. Domenica sera è andato in scena l’evento sportivo più importante degli Stati Uniti a Miami. Durante l’intervallo del match tra i Kansas City Chiefs (che hanno vinto) e i San Francisco 49ers, come da tradizione si è tenuto uno spettacolo scoppiettante, protagoniste JLo e Shakira. Ma a sorpresa sul palco è arrivata anche lei, Emme Anthony, 11 anni, frutto del matrimonio tra la cantante portoricana e l’ex marito Marc Anthony.

Jennifer ed Emme hanno dapprima cantato insieme ‘Let’s Get Loud’, grande successo della 50enne. Poi la bambina ha avuto uno dei palchi più importanti d’America e del mondo tutto per lei e si è lanciata nell’interpretazione del brano di Bruce Springsteen ‘Born in the USA’. Un vero e proprio tripudio.

Durante la serata JLo ha condiviso il palco anche con Shakira. Quest’ultima ha portato una selezione del suo repertorio. Poi la conclusione è stata fatta tutte insieme, compresa la piccola Emme.

In molti sono già sicuri che la bambina, che ha un fratello gemello di nome Max, avrà la strada spianta nel mondo dello spettacolo. Anche suo padre è un famosissimo cantante e lei sembra aver ereditato i geni artistici da entrambi i genitori. Un mix esplosivo.

Scritto da: la Redazione il 3/2/2020.