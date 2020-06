Un vero record: a soli 2 anni la figlia di Kylie Jenner è già finita in copertina su Vogue. La piccola, nata dall’amore tra l’imprenditrice e il rapper Travis Scott, è sulla cover della nuova edizione ceca e slovacca del famosissimo magazine. Ovviamente insieme alla madre. Lo scatto che le ritrae insieme è stato realizzato durante la quarantena con un iPhone. Secondo molti Stormi Webster ha il futuro segnato e dopo aver passato un’infanzia sotto le luci dei riflettori sarà destinata a diventare un’altra stellina televisiva e social, seguendo le orme non solo della madre, ma anche delle zie e della nonna, ovvero del clan Kardashian, protagonista del reality show più seguito al mondo (dal titolo ‘Keeping Up With The Kardashians’).

Pubblicando sul social la foto finita sulla copertina della rivista, Kylie, che è anche tra le donne più ricche del mondo, ha scritto: “Amo questa bambina così tanto che voglio esplodere… a volte la guardo e piango pensando che non sarà mai più così piccola. Chi poteva immaginare che qualcosa di così piccolo potesse rubare la maggior parte del tuo cuore. Dio non ha fatto nessun errore con te piccola Storm”.

Non è comunque la prima volta che Stormi finisce in copertina su un giornale. Già lo scorso anno era apparsa in prima pagina sulla rivista ‘Harper’s Bazaar’, nell’edizione in arabo.

Scritto da: la Redazione il 17/6/2020.