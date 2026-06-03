La figlia di Michele Cucuzza, Matilde, si sposa: il papà 73enne fiero l’accompagna all’altare e commuove tutti, guarda

La secondogenita del famoso giornalista, conduttore ed ex gieffino, felice per le nozze con Tommaso

I fiori d’arancio a Santa Marinella, sul litorale laziale: cerimonia elegante e sobria con parenti e amici

Matilde, la figlia di Michele Cucuzza, si sposa, le immagini del papà 73enne fiero che l’accompagna all’altare finiscono sui social e commuovono tutti. E’ una giornata unica e da ricordare per il famoso giornalista, conduttore tv ed ed gieffino vip. La 31enne, sua secondogenita, sorride raggiante per il sì con il compagno Tommaso. I fiori d’arancio vanno in scena a Santa Marinella, suggestiva località balneare sul litorale laziale, alle porte di Roma.

La figlia di Michele Cucuzza, Matilde, si sposa: il papà 73enne fiero l’accompagna all’altare e commuove tutti

Michele, padre anche di Carlotta, 38 anni, che ha una mamma diversa dalla sposa e vive a Parigi, indossa uno smoking spezzato, sotto camicia bianca e cravatta celeste. Tiene sotto braccio Matilde, splendida con indosso un abito a sirena in pizzo con una lunga coda e un velo ricamato a mano.

La secondogenita del famoso giornalista, conduttore ed ex gieffino, felice per le nozze con Tommaso

La ragazza, che lavora nel settore economico come analista finanziaria, ruolo che ricopre stabilmente, porta i capelli raccolti in uno chignon basso: due ciuffi biondi le incorniciano il volto. Tra le mani ha un bouquet di fiori coloratissimi. Tommaso, lo sposo, porta un completo a tre pezzi con gilet grigio madreperla e cravatta abbinata.

I fiori d’arancio a Santa Marinella, sul litorale laziale: cerimonia elegante e sobria con parenti e amici

E’ un 30 maggio unico per Cucuzza, che benedice l’unione della figlia. Commosso sa che per lei inizia un nuovo capitolo della vita. Condivide le immagini insieme alla sua Matilde e cattura un mare di ‘like’. La cerimonia è elegante e sobria con parenti e amici stretti della coppia: poi tutti a festeggiare.