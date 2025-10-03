La figlia di Nicole Kidman e Keith Urban, Sunday Rose, in passerella  per Dior a Parigi nel bel mezzo del divorzio dei genitori

Mentre i media si concentrano sull’accordo tra l’attrice 58enne e il musicista 57enne, lei sfila

Ricorda la mamma, ma assomiglia molto di più al papà man mano che si avvicina alla maggiore età. La figlia di Nicole Kidman e Keith Urban, Sunday Rose, cammina sicura in passerella per Dior a Parigi. Sfila nello show più atteso, quello che segna il debutto di Jonathan Anderson come direttore creativo della maison, e lo fa nel bel mezzo del divorzio dei genitori.

Mentre i media si concentrano sull’accordo tra l’attrice 58enne e il musicista 57enne, la 17enne, che ha spento le candeline il 7 luglio scorso, continua a costruirsi il suo futuro da modella nel mondo della moda. Il mese scorso era già stata scelta per le sfilate di Khaite e Calvin Klein, prima, a marzo, da Miu Miu.

Sunday Rose si è anche conquistata la cover di Nylon, con la madre che orgogliosa sui social ha condiviso l’immagine della copertina. Non solo, testimonial Omega, in un video spiega: “Mi sottovalutano perché sono un’adolescente, ma sono una ballerina ed è divertente poter sorprendere le persone”.

Da Dior, sfilata principe della Settimana della Moda parigina, prima di iniziare, si fotografa anche con Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, sua collega in passerella. Non una parola sull’addio dei suoi. A chiedere il divorzio sarebbe stata la Kidman a causa di “difficoltà coniugali e differenze inconciliabili” col suo secondo marito dopo Tom Cruise, sposato nel 2006.

Sugli atti presentati al giudice, stando a quanto riporta The Guardian, si leggerebbe: “La madre e il padre si comporteranno tra loro e con ciascun figlio in modo da garantire un rapporto amorevole, stabile, coerente e nutriente con il bambino, anche se sono divorziati. Non parleranno male l'uno dell'altro o dei membri della famiglia dell'altro genitore. Incoraggeranno ogni figlio a continuare ad amare l'altro genitore e a sentirsi a proprio agio in entrambe le famiglie”. Il piano genitoriale prevederebbe che Nicole Kidman sia il genitore residente principale delle due figlie, la seconda, Faith Margaret, ha 14 anni, per 306 giorni all’anno. Urban se ne occuperebbe per gli altri 59.