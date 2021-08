La figlia di Paul Walker si sposa a 22 anni: ecco con chi

La figlia di Paul Walker si sposa. Meadow Walker a 22 anni sta per mettere la fede al dito. Lo ha annunciato lei stessa, pubblicando su Instagram un video in cui appare con un anello di diamanti molto bello. Condividendo la clip sul social ha poi aggiunto tre cuori. Tra i commenti, anche quello del fidanzato e ormai futuro marito. Si tratta dell’attore Louis Thornton-Allan. Quest’ultimo ha scritto: “Sempre e per sempre”.

La coppia è uscita allo scoperto solamente da un mese circa. Era stato lui a luglio a postare una foto in cui la coppia appare seduta su un divano a New York, mentre si guarda negli occhi piena d’amore. E se lui aveva aggiunto come didascalia “migliori amici”, lei aveva commentato così: “Il mio amore”.

Meadow è l’unica figlia di Paul Walker, attore hollywoodiano scomparso a soli 40 anni nel 2013 durante un terribile incidente stradale causato dall’eccessiva velocità del mezzo su cui viaggiava (una delle principali cause di morte nella fascia di popolazione più giovane, anche in Italia). Paul deve la sua fama alla saga cinematografica ‘Fast and Furious’, in cui appare accanto a Vin Diesel.

Scritto da: la Redazione il 10/8/2021.