La figlia di Paul Walker si è sposata: all’altare l’ha accompagnata Vin Diesel

Meadow Walker si è sposata. La ragazza, appena 22enne, ha detto ‘sì’ al compagno Louis Thornton-Allan due mesi dopo aver ricevuto la proposta di nozze da quest’ultimo. Durante la cerimonia in riva al mare ad accompagnarla e tenerla sottobraccio è stato Vin Diesel. L’attore era infatti il migliore amico del padre di Meadow, ovvero il collega Paul Walker (noto soprattutto per la serie cinematografica ‘Fast and Furious’), morto a causa di un incidente stradale nel 2013.

Il tenero scatto condiviso dalla stessa Meadow, in cui appare poco prima di pronunciare il fatidico ‘sì’ accanto a Diesel, ha fatto subito il giro del web ed è diventato virale. La giovane è infatti come una figlia per Vin, che l’ha quasi adottata dopo la morte di Paul.

Di Louis Thornton-Allan non si sa moltissimo, se non che è anche lui un attore e che ha 24 anni.

Scritto da: la Redazione il 24/10/2021.