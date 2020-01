Salvo Veneziano, la figlia in lacrime in tv: 'Ho ricevuto tanti insulti, io bullizzata'

La figlia di Salvo Veneziano, Laura, appena 19 anni, in tv, a Domenica Live, è in lacrime. La ragazza, insieme alla mamma Giusy Merendino, da 25 anni al fianco del siciliano, e al fratello Giuseppe, cerca di difendersi dagli insulti ricevuti sui social dopo che il padre è stato squalificato dal GF Vip a causa delle frasi sessiste pronunciate nella Casa nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. “Sono stata bullizzata”, racconta angosciata mentre piange.

E’ arrabbiata con il padre, ma in qualche modo comprende il 44enne, sa che voleva scherzare, anche se non ha pesato affatto le sue parole. La figlia di Salvo Veneziano a Barbara D’Urso dice: “Inizialmente, dopo aver visto il video, ero arrabbiata. Ma dopo aver visto mio padre stare male e piangere, la rabbia mi è passata. E’ una persona buona, la voglia di far ridere l'ha portato ad esagerare. Non si può condannare una persona in questo modo. E soprattutto me, mia madre e mio fratello che non c'entriamo nulla. Sapevo che stava scherzando perché lo conosco”.

Poi aggiunge: “Ovviamente le parole non sono giustificabili ma io lo difendo per la persona che è a casa, per il padre che è, per i sacrifici che ha fatto per me e la mia famiglia. Mi dispiace che le persone lo vedano come un mostro. Non è un mostro".

Laura scoppia in lacrime, è stata bullizzata, ricoperta di insulti sui social: non sopporta tutto ciò. “Vederlo stare male mi spezza il cuore perché è sempre mio padre. Ho letto frasi del tipo ‘Sei degna di essere figlia di quell’essere', ‘Sei da allontanare’ o ‘Vergognati per lo schifo di padre che hai’. Vengo bullizzata sui social, a scuola no anzi, le mie amiche mi sostengono sempre. Non mi aspettavo frasi così da donne di 40 anni. Mi hanno detto: ‘Stai attenta a tuo padre perché è un maniaco, stai lontana dai tuoi perché sono due malati’”, spiega la ragazza con la voce rotta.

A darle conforto la mamma. Giusy in televisione ancora una volta afferma: “Come già detto un po’ ovunque non condivido quello che ha detto Salvo, mi sono molto arrabbiata con lui. Quando il Grande Fratello ha preso la decisione la psicologa del programma mi ha contattato e mi ha consigliato di dare conforto a Salvo perché stava già molto male. E’ più difficile comprendere e perdonare. Io ho perdonato. Lui è amico di tutti, amico delle donne. Sta molto male per quello che è successo”.

Il figlio Giuseppe, che tra poco renderà Salvo e Giusy nonni per la terza volta, parla di “apocalisse mediatica”. Tutti sono concordi nel sottolineare quanto gli insulti ricevuti sul social siano eccessivi, le minacce addirittura inaccettabili.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.