Le figlie di Federica Nargi usano bagnoschiuma durante l'idromassaggio nella casa extralusso di Milano, succede un disastro: guarda

La schiuma inonda il bagno, la showgirl prova a rimediare: il compagno Alessandro Matri riprende tutto

Le piccole della 35enne e del 41enne, Sofia, quasi 9 anni, e Beatrice, 6, si divertono un mondo…

Non riesce a credere ai suoi occhi. Prova a metterci una pezza, anche se il pavimento del bagno è inondato di schiuma. Le figlie di Federica Nargi usano bagnoschiuma durante l'idromassaggio nella casa extra lusso di Milano e succede un disastro. Alessandro Matri, divertito nell’osservare la scena, riprende tutto e condivide nelle sue IG Stories.

Le piccole della 35enne e del 41enne, Sofia, quasi 9 anni, e Beatrice, 6, si divertono un mondo… La loro povera mamma un po’ meno. La showgirl prova a rimediare. “Tutto a posto?”, chiede Matri a Federica. Lei replica infastidita: “No, Ale, non è tutto a posto. Questo continua a fare schiuma…”. “Ma nell’idromassaggio non va messo il bagnoschiuma!”, ribatte l’ex calciatore. “E che l’ho messo io?”, risponde l’ex velina.

Le bambine se la ridono. Ma nell’idromassaggio è assolutamente vietato mettere saponi. Con i getti d’aria e d’acqua l’effetto si moltiplica e si rischia di riempire tutta la vasca di bolle, creando disordine e anche possibili incidenti a causa del pavimento scivoloso. Non solo. Si possono verificare pure danni all’impianto. I detergenti tradizionali non sono pensati per i sistemi di ricircolo dell’acqua. Possono lasciare residui nei tubi, sporcare i filtri e compromettere il corretto funzionamento del motore. Ma Sofia e Beatrice non hanno pensato a tutto ciò.