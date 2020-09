Le figlie di Federica Nargi e Costanza Caracciolo sono amiche per la pelle: guarda

Le figlie di Federica Nargi e Costanza Caracciolo, Sofia, 3 anni, e Stella, che il prossimo 18 novembre compirà 2 anni, sono amiche per la pelle, proprio come le due ex veline, che si sono legate indissolubilmente mentre lavoravano a Striscia la Notizia e anche dopo non si sono mai perse di vista.

Le due primogenite della bella mora 30enne e dell’accattivante bionda sua coetanea al party in piscina in casa dell’amico Christian Brocchi sono sorridenti. Si abbracciano in continuazione, sono in grande sintonia. Le mamme entusiaste commentano sul social, e anche i loro papà, Alessandro Matri e Bobo Vieri, gioiscono nel vederle così affini.

“Chi sono queste due belle ragazzine???? Vederle così, un’emozione unica #minifefe #minicoco #sofy #stella #primogenite”, scrive Costanza Caracciolo postando una foto delle bimbe insieme. “Le nostre monelle stupende”, sottolinea Federica Nargi.

Matri e Vieri esprimono tutta la loro approvazione aggiungendo emoticon con i cuori, contenti.

Sofia e Stella sono amiche per la pelle e chissà se accadrà lo stesso con le altre due figlie, la secondogenita della romana, Beatrice, nata il 16 marzo 2019 e che ora ha 1 anno e mezzo, e Isabel, secondogenita della siciliana, venuta al mondo solo il 25 marzo scorso. E’ probabile che legheranno allo stesso modo tra loro e con le altre sorelline.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2020.