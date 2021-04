Il figlio di 8 anni Alessia Fabiani attore in un'importante fiction in tv: ecco in che ruolo reciterà

I gemelli di Alessia Fabiani, 8 anni e mezzo, avuti dall’ex Fabrizio Cherubini, sono già attori e modelli. Kim e Keira hanno persino un profilo social tutto loro: chi è interessato può contattare la mamma. L’ex Letterina 44enne, attrice di teatro, è entusiasta. I bambini hanno già recitato nel film “Pinocchio” di Matteo Garrone. Ora il figlio da attore interpreterà un ruolo in un’importante fiction tv che racconterà la tragedia di Vermicino avvenuta nel 1981: sarà Alfredino Rampi. Alessia però a Oggi dice in merito: “No comment”.

Sono gemelli, ma hanno un percorso di vita separato. “Keira è interessata alla danza e allo skateboard, al maschio piace recitare”, racconta al settimanale la Fabiani. Quando gli si domanda il motivo di un profilo social per i bambini, replica: “Semplicemente…pura vanità, può essere mia, può essere dei miei figli. La voglia di condividere, sa, fa parte dell’essere umano sin da bimbo”.

Alessia non fa programmi sui gemellini, al momento tutto questo per Kim e Keira è un gioco, anche se il figlio desidera fare l’attore: “A 5 anni mi ha detto: ‘Perché non posso fare io Michelino?’, il bimbo di ‘Tre papà per un bebè’ che porto in teatro”. Per i due bambini è arrivato poi il film di Garrone: “Keira interpretava un maschietto. Hanno fatto il casting, Matteo Garrone li ha visti, li ha chiamati. Non sapeva neppure che fossero i miei figli, mi sono sempre palesata dopo”.

Adesso per Kim sta per arrivare una fiction molto importante targata Sky. Alessia Fabiani non vuole commentare, ma sembra certo che il bambino abbia recitato nei panni di Alfredino accanto ad Anna Foglietta, Luca Angeletti, mamma e papà, e Vinicio Marchioni, il vigile del fuoco che gli tenne compagnia quando il piccolo di 6 anni precipitò nel pozzo artesiano dove perse la vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2021.