Il figlio americano di Paolo Bonolis felice col padre a Formentera: foto

Stefano Bonolis, il figlio ‘americano’ di Paolo Bonolis, è felice a Fornentera con il padre. Il quasi 37enne che il conduttore ha avuto dall’ex moglie Diane Zoeller, il secondogenito, dopo Martina, 39 anni, vola alle Baleari dove il conduttore 60enne sta trascorrendo le sue vacanze. C’è armonia assoluta nella grande famiglia allargata: Stefano va molto d’accordo con i fratelli Silvia, 18 anni, Davide, 17, e Adele, 13 anni, i figli che il presentatore ha avuto da Sonia Bruganelli.

Stefano sorride insieme al papà, la produttrice 47enne, prossima opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini, lo riprende in video e gli scatta molte foto che poi condivide sul social. Anche lei gli è affezionatissima. E’ contenta che sia arrivato alle Baleari e si stia prendendo una pausa relax insieme a loro.

VIDEO

Paolo Bonolis in passato ha avuto un rapporto difficile con il figlio. Nel suo libro “Perché parlavo da solo”, l’artista aveva svelato: “Quando è nato non ero ancora abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto perché l’ho visto crescere fino ai 4 anni, poi l’ho perduto, poi l’ho ricercato. Oggi finalmente siamo vicini. Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono. E io sono felice che abbia accanto a sé la donna che ama”.

Stefano Bonolis a ottobre 2019 è andato a nozze con Candice Hansen, sembrerebbe, però, che la moglie non sia andata insieme a lui a Formentera. Prima di lei, nel 2015, è stato legato a Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2021.