Il figlio di Belen diventa modello per il brand di famiglia: il suo primo shooting è un successo

Il figlio di Belen, Santiago, diventa modello per il brand di famiglia, il suo primo shooting a Milano è un vero successo. Il ragazzino di 8 anni che la 37enne ha avuto da Stefano De Martino è spigliato, intelligente, creativo: ha una mente viva e ci sa fare, nonostante l’emozione, sia sua che della mamma, che posa davanti all’obiettivo del fotografo per la prima volta insieme a lui.

Santi è il testimonial di Hinnominate Kids, la linea creata da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, ora dedicata anche ai più piccoli.

Prima di iniziare lo shooting la showgirl chiede al figlio: “Quali sono le tue sensazioni per il tuo primo giorno da modello per un marchio creato da tua madre e i tuoi zii?”. Il bambino non si sbilancia: “E’ bello, ma preferivo giocare alla Wii”. Belen ironizza: “Per te c’è sempre un ‘ma’. Alla Wii hai giocato tutta la mattina”.

Lo scambio di battute tra i due è esilarante. La Rodriguez gli sottolinea: “Sei l’uomo della mia vita ma…”. Santiago replica facendo il verso alla mamma e imitandola: “…Ma non approfittarne eh!”.

Una volta nello studio, Santi si cambia. Al trucco c’è anche Jeremias Rodriguez. Pure il 33enne si fa le foto col nipote: tra i due la complicità e il feeling sono altissimi.

Santiago dopo un po’ di esitazione iniziale, si lancia nel primo lavoro da modello, la sua preoccupazione maggiore è che negli scatti si veda il ciuffo decolorato che tanto ha desiderato. Indossa una tuta calma e confortevole, la stessa messa pure dalla madre.

Tra una pausa e l’altra disegna anche una scarpa: vorrebbe fosse prodotta dal brand. Santi la spiega nei dettagli a Belen, stupendola: ha un futuro anche da stilista il ragazzino.

“Qui ci sarà la tua firma”, dice alla 37enne. Lei replica: “La mia firma? L’hai disegnata tu, io non c’entro nulla”. “Ok allora la togliamo e mettiamo la mia”, controbatte sicuro Santi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/1/2022.